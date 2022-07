(Di giovedì 21 luglio 2022), qué lechera! E se per chi conosce anche pochi vocaboli di spagnolo parrebbe significare ", che lattiera!", in realtà vuol dire ", che fortuna!". Credosia ...

globalistIT : - tiger7219 : RT @paparosso60: Machu Picchu train ?????? Perù ???????? - a_baljmaa : RT @paparosso60: Machu Picchu train ?????? Perù ???????? - AIessadro : RT @paparosso60: Machu Picchu train ?????? Perù ???????? - K__Jonathan : RT @paparosso60: Machu Picchu train ?????? Perù ???????? -

Globalist.it

, qué lechera! E se per chi conosce anche pochi vocaboli di spagnolo parrebbe significare ", che lattiera!", in realtà vuol dire ", che fortuna!". Credo proprio sia ...Scoperta l'antica città Inca di. Fu un archeologo ed esploratore statunitense a riportare alla luce una delle sette meraviglie del mondo moderno, scrigno dell'antica civiltà Inca che, ... Il Machu Picchu fu “scoperto” 111 anni fa. Ma è proprio così “Quelli di Machu Picchu potrebbero essere i resti più grandi e importanti scoperti in Sud America dal tempo della conquista spagnola” – scrisse nell’edizione 1913 del National Geographic dedicata ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...