Highlights e gol Udinese-Bayer Leverkusen 1-2: amichevole 2022 (VIDEO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Udinese-Bayer Leverkusen 1-2. Prima sconfitta per i friulani nel precampionato, in una gara amichevole di avvicinamento al campionato. Il 2-1 finale per i tedeschi porta la firma di Tapsoba al 55? e Paulinho al 76?. Di Pereyra la rete della bandiera per l’Udinese all’82’ su rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 luglio 2022) Glie le azioni salienti di1-2. Prima sconfitta per i friulani nel precampionato, in una garadi avvicinamento al campionato. Il 2-1 finale per i tedeschi porta la firma di Tapsoba al 55? e Paulinho al 76?. Di Pereyra la rete della bandiera per l’all’82’ su rigore. SportFace.

federicocuo : @C____Jimmy highlights estesi della partita ci inquadrano dopo un gol mentre esultavamo con la bandiera dell'italia… - giuventinaa_ : RT @gabryhz: io vi voglio bene ragazzi e sapete che penso di de ligt, ma se avete la decenza di vedovare su un gol in amichevole contro il… - fedechiesas : RT @gabryhz: io vi voglio bene ragazzi e sapete che penso di de ligt, ma se avete la decenza di vedovare su un gol in amichevole contro il… - Turambarhorse : RT @gabryhz: io vi voglio bene ragazzi e sapete che penso di de ligt, ma se avete la decenza di vedovare su un gol in amichevole contro il… - xpogbaa : RT @gabryhz: io vi voglio bene ragazzi e sapete che penso di de ligt, ma se avete la decenza di vedovare su un gol in amichevole contro il… -