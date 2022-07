Gas | Nord Stream riavviato dopo manutenzione

sole24ore : ?? #NordStream riparte, ma il #gas russo rimane a rischio: #Putin minaccia nuove strette. Il #Cremlino avverte che s… - TgLa7 : Gascade - gestore tedesco dei due punti di arrivo a Lubmin del #gasdotto Nord Stream 1 - ha comunicato sul proprio… - alexbarbera : Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream - fisco24_info : Gas Russia, riprende consegne gas attraverso Nord Stream 1: (Adnkronos) - La consegna, attraverso il gasdotto tedes… - TV7Benevento : Gas Russia, riprende consegne gas attraverso Nord Stream 1 - -

"Sta funzionando", ha detto il portavoce diStream, senza specificare la quantità diconsegnata. Il governo tedesco temeva che il gasdotto non sarebbe stato riaperto da Mosca dopo i lavori ...AGI - Il flusso diin arrivo in Europa dalla Russia sul gasdottoStream 1 e' ripartito questa mattina. Lo riferiscono i media tedeschi. Il gasdotto era stato chiuso per manutenzioni, il riavvio era atteso per ...(Adnkronos) - La Russia ha ripreso le consegne di gas all'Europa attraverso il gasdotto tedesco-russo Nord Stream 1 dopo i lavori di manutenzione. Lo ha confermato alla Dpa un portavoce della società.Dall’altra parte dell’Atlantico, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Gazprom PJSC (OTC:OGZPY) is riprenderà le esportazioni di gas in Europa questo giovedì attraverso il gasdotto Nord ...