"Draghi candidato della sinistra". La rivelazione di Letta che scombina i piani (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi sarebbe disponibile a fare il frontman di un'alleanza larga di centrosinistra? La domanda è rivolta ad Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, nel corso dell'edizione del 21 luglio di In Onda, il talk show serale di La7 che vede Concita De Gregorio e David Parenzo alla conduzione: "Bisogna avere rispetto nei suoi confronti e nelle sue scelte, sarà lui - dice il numero uno dem - che deciderà in un modo o nell'altra se avrà la volontà di essere più presente, più attivo dentro le vicende politiche. Magari in questo anno e mezzo gli è piaciuta la politica ed ha voglia di fare ulteriori passi avanti. È stato un fondamentale punto di riferimento per il nostro Paese e lo sarà per il futuro. Noi sicuramente riteniamo che quello che abbiamo fatto con il governo Draghi sia stato utile ed importante e ...

