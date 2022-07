"Domani...": la profezia imbarazzante di Enrico Letta, tutta Italia gli ride dietro (Di giovedì 21 luglio 2022) Enrico Letta ora fa concorrenza a Piero Fassino, specialista in profezie che non si avverano. In casa dem, sta diventando un vero e proprio sport fare previsioni che si annullano coi fatti. E questa volta è il segretario del Pd in persona ad aver di fatto affossato il governo Draghi. Come? Con una sola frase pronunciata il 19 luglio, il giorno prima del disastro in Parlamento: "Domattina mi sveglio sereno. Assolutamente sereno. Domani sarà una bella giornata, ne sono sicuro". La giornata si è chiusa con lo strappo nella maggioranza e con Draghi che annunciava che sarebbe salito al Colle nella mattinata di oggi. Non male come profeta il segretario del Pd. Ma pensate si sia accontentato? Nemmeno per sogno. Ecco la nuova nefasta profezia questa volta sul Pd. Al Nazareno fanno già gli scongiuri. Ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)ora fa concorrenza a Piero Fassino, specialista in profezie che non si avverano. In casa dem, sta diventando un vero e proprio sport fare previsioni che si annullano coi fatti. E questa volta è il segretario del Pd in persona ad aver di fatto affossato il governo Draghi. Come? Con una sola frase pronunciata il 19 luglio, il giorno prima del disastro in Parlamento: "Domattina mi sveglio sereno. Assolutamente sereno.sarà una bella giornata, ne sono sicuro". La giornata si è chiusa con lo strappo nella maggioranza e con Draghi che annunciava che sarebbe salito al Colle nella mattinata di oggi. Non male come profeta il segretario del Pd. Ma pensate si sia accontentato? Nemmeno per sogno. Ecco la nuova nefastaquesta volta sul Pd. Al Nazareno fanno già gli scongiuri. Ecco ...

