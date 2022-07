Calciomercato Napoli, scelto Simeone come vice-Osimhen: cifre e dettagli (Di giovedì 21 luglio 2022) Nella prossima stagione, con ogni probabilità, Giovanni Simeone vestirà la maglia del Napoli. L’attaccante del Verona ha raggiunto l’accordo con i partenopei e l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’arrivo all’ombra del Vesuvio dell’attaccante argentino sarà possibile dopo la partenza di Andrea Petagna in direzione Monza. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo anche con il Verona e il portale online di Repubblica.it, ha rivelato anche le cifre dell’operazione. Giovanni Simeone (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Simeone-Napoli: le cifre dell’operazione Simeone, firmerà un contratto da 1,6 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. I due club non hanno trovato subito l’accordo, data la distanza iniziale ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Nella prossima stagione, con ogni probabilità, Giovannivestirà la maglia del. L’attaccante del Verona ha raggiunto l’accordo con i partenopei e l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’arrivo all’ombra del Vesuvio dell’attaccante argentino sarà possibile dopo la partenza di Andrea Petagna in direzione Monza. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo anche con il Verona e il portale online di Repubblica.it, ha rivelato anche ledell’operazione. Giovanni(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images): ledell’operazione, firmerà un contratto da 1,6 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. I due club non hanno trovato subito l’accordo, data la distanza iniziale ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, #Solbakken ha dato il suo impegno agli azzurri. Difficile che la @OfficialASRoma rilan… - NCN_it : TMW – Simeone, incontro in corso fra l’entourage e il Verona #Simeone #incontro #incorso #entourage #Verona… - SeEarn : TMW – Simeone, incontro in corso fra l’entourage e il Verona #Simeone #incontro #incorso #entourage #Verona… -