Calciomercato Lazio | il Siviglia spinge per Luis Alberto | gli spagnoli preparano il rilancio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 luglio 2022): ilnon mollae prepara ilper convincere i biancocelesti Le prossime potrebbero essere le ultime settimane dicon addosso i colori della. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il, dopo la cessione di Koundé al Chelsea per 50 milioni più bonus, è pronto a tornare alla carica e riportare il Mago in Spagna come da lui stesso desiderato. Lotito lo valuta 30 milioni di euro visto che dovrebbe poi girare il 30% al Liverpool. Alcune settimane fa gliavevano presentato un’offerta da 15 milioni più il cartellino di Oliver Torres, calciatore che non scalda più di tanto la. La ...