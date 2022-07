Bridgerton 3, al via le riprese: il cambio look di Penelope e Colin anticipa la trama (Di giovedì 21 luglio 2022) Bridgerton ha annunciato l’inizio delle riprese della terza stagione e Netflix ha comunicato la trama ufficiale che vede Colin e Penelope indiscussi protagonisti. La terza stagione di Bridgerton ha ufficialmente battuto il primo ciak. La serie TV ambientata durante l’età della Reggenza ha annunciato il via alle riprese sul set e, a testimoniarlo, un video da dietro le quinte che ritrae tutti i membri del cast. Tantissime le voci di corridoio che hanno speculato sulla natura dei nuovi episodi. In principio, la trama avrebbe dovuto riguardare Benedict Bridgerton, ma Shondaland ha scelto di aggiungere un pizzico di pepe alla miscela cambiando i protagonisti. BridgertonOgni stagione di Bridgerton racconta ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 21 luglio 2022)ha annunciato l’inizio delledella terza stagione e Netflix ha comunicato laufficiale che vedeindiscussi protagonisti. La terza stagione diha ufficialmente battuto il primo ciak. La serie TV ambientata durante l’età della Reggenza ha annunciato il via allesul set e, a testimoniarlo, un video da dietro le quinte che ritrae tutti i membri del cast. Tantissime le voci di corridoio che hanno speculato sulla natura dei nuovi episodi. In principio, laavrebbe dovuto riguardare Benedict, ma Shondaland ha scelto di aggiungere un pizzico di pepe alla miscela cambiando i protagonisti.Ogni stagione diracconta ...

bridgertonbot : RT @SpettacoloNews1: “Bridgerton”: al via le riprese della terza stagione - - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: “Bridgerton”: al via le riprese della terza stagione - - SpettacoloNews1 : “Bridgerton”: al via le riprese della terza stagione - - SirPhilCraneRpg : Ad Anthony Bridgerton Le scrivo in via del tutto informale se mi conveniate, che dopo un lungo periodo di conosce… - elle22__ : @olly_via_ Non ti piace Bridgerton? -