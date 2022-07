Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, Milano resta pesante (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Borse europee si mostrano nervose e oscillano tra la parità e il territorio negativo, fatta eccezione per Piazza Affari ( - 2%) che resta pesante con la crisi del Governo Draghi. I listini del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Le Borse europee si mostrano nervose e oscillano tra la parità e il territorio negativo, fatta eccezione per Piazza Affari ( - 2%) checon la crisi del Governo Draghi. I listini del ...

prospettico1 : ANSA - Borsa giù e spread in tensione. E l'Europa è in attesa della Bce - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Milano cenerentola Europa con Italgas, Saipem, banche. Pesanti Intesa, Generali e Unicredit, tengono Stm e Tim #A… - fisco24_info : Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, Milano resta pesante: Tensione sui titoli di Stato. Euro in rialzo su dollaro - ansa_economia : Borsa: Milano cenerentola Europa con Italgas, Saipem, banche. Pesanti Intesa, Generali e Unicredit, tengono Stm e T… - ansa_economia : Borsa: l'Europa chiude debole aspettando la Bce. Londra -0,4%, Parigi -0,3% e Francoforte -0,2% #ANSA -