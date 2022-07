Biden perde Draghi. Era il vassallo più guerrafondaio (Di giovedì 21 luglio 2022) Se c’è una certezza nella politica italiana è che Mario Draghi non è indifferente al fascino dell’elmetto. Dal momento dello scoppio della guerra in Ucraina, infatti, il premier si è imposto come il leader europeo che più di tutti si è fatto portabandiera dell’impegno militare, seppur indiretto, per aiutare il presidente Volodymyr Zelensky. Draghi si è imposto come il leader europeo che più di tutti si è fatto portabandiera dell’impegno militare in Ucraina Una linea di condotta che il presidente del Consiglio, anche nel pieno della crisi politica e davanti ai mal di pancia del Movimento 5 Stelle e della Lega che più volte hanno chiesto di ripensare alla strategia italiana nel conflitto, non ha nessuna intenzione di modificare. Lo ha detto chiaro e tondo durante le comunicazioni al Senato quando ha spiegato che “come promesso nel mio discorso di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) Se c’è una certezza nella politica italiana è che Marionon è indifferente al fascino dell’elmetto. Dal momento dello scoppio della guerra in Ucraina, infatti, il premier si è imposto come il leader europeo che più di tutti si è fatto portabandiera dell’impegno militare, seppur indiretto, per aiutare il presidente Volodymyr Zelensky.si è imposto come il leader europeo che più di tutti si è fatto portabandiera dell’impegno militare in Ucraina Una linea di condotta che il presidente del Consiglio, anche nel pieno della crisi politica e davanti ai mal di pancia del Movimento 5 Stelle e della Lega che più volte hanno chiesto di ripensare alla strategia italiana nel conflitto, non ha nessuna intenzione di modificare. Lo ha detto chiaro e tondo durante le comunicazioni al Senato quando ha spiegato che “come promesso nel mio discorso di ...

