Benevento, addio definitivo a Di Serio: l’attaccante va al Perugia (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giuseppe Di Serio lascia il Benevento. Una notizia annunciata ma, a differenza delle prime indiscrezioni, l’attaccante si trasferisce al Perugia a titolo definitivo e non in prestito con opzioni per il futuro. Dopo il prestito al Pordenone, insomma, il 21enne giocatore originario di Trento lascia i giallorossi e si trasferisce alla corte di Fabrizio Castori. La nota del Benevento – Il Benevento Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società A.C. Perugia il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Di Serio. Il Club giallorosso augura a Giuseppe le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. La nota del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Giuseppe Dilascia il. Una notizia annunciata ma, a differenza delle prime indiscrezioni,si trasferisce ala titoloe non in prestito con opzioni per il futuro. Dopo il prestito al Pordenone, insomma, il 21enne giocatore originario di Trento lascia i giallorossi e si trasferisce alla corte di Fabrizio Castori. La nota del– IlCalcio comunica di aver ceduto a titoloalla società A.C.il diritto alle prestazioni sportive delGiuseppe Di. Il Club giallorosso augura a Giuseppe le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. La nota del ...

