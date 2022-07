Zazzaroni: “Ecco perché Milan e Inter hanno perso Dybala” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ivan Zazzaroni ha rilasciato una lunga dichiarazione in merito all’occasione persa da Milan ed Inter per Paulo Dybala, passato poi alla Roma Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ivanha rilasciato una lunga dichiarazione in merito all’occasione persa daedper Paulo, passato poi alla Roma

Pubblicità

LBlu1908 : @90ordnasselA Uno come zazzaroni vota, ecco spiegato perché il bel paese è allo sbando. - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Zazzaroni sorprende: «Addio Dybala come quello di Baggio. Ecco perché» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea… - gilnar76 : Zazzaroni sorprende: «Addio Dybala come quello di Baggio. Ecco perché» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Zazzaroni sorprende: «Addio Dybala come quello di Baggio. Ecco perché» - - news24_inter : Zazzaroni: «#Dybala uguale a #Baggio, ecco perchè» ?? -