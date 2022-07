West Nile, secondo decesso nel Padovano (Di mercoledì 20 luglio 2022) commenta Il virus West Nile ha fatto la seconda vittima in Veneto, in provincia di Padova. All'ospedale di Schiavonia, è deceduto un anziano di 77 anni, residente a Legnaro, affetto da più patologie, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 luglio 2022) commenta Il virusha fatto la seconda vittima in Veneto, in provincia di Padova. All'ospedale di Schiavonia, è deceduto un anziano di 77 anni, residente a Legnaro, affetto da più patologie, ...

Pubblicità

RaiNews : Seconda vittima del virus del Nilo in Veneto. Diagnosi, prevenzione e trattamento della malattia che si trasmette a… - Corriere : West Nile, a Padova un’altra persona uccisa dal virus. I consigli per ridurre il rischio focolai - Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: West Nile, a Padova un’altra persona uccisa dal virus. I consigli per ridurre il rischio focolai - Marilenapas : RT @RaiNews: Seconda vittima del virus del Nilo in Veneto. Diagnosi, prevenzione e trattamento della malattia che si trasmette attraverso l… -