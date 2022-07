Ultime Notizie – Viterbo, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un bambino di 4 anni è morto annegato in una piscina polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e sarebbe arrivato alla piscina destinata agli adulti. Sul posto carabinieri e pm di turno che stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire la dinamica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un bambino di 4è mortoin unapolisportiva a Grotte di Castro, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione il piccolo avrebbe scavalcato un muretto e sarebbe arrivato alladestinata agli adulti. Sul posto carabinieri e pm di turno che stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire la dinamica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

