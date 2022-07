Ultime Notizie – Covid, Oms: “Ondate continue, prossima variante più contagiosa” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il numero dei casi Covid è quasi raddoppiato nelle Ultime 6 settimane. E nel quadro dell’epidemia non è escluso l’arrivo di una variante più contagiosa di Omicron 5. A evidenziarlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing con la stampa. “Esistono molti sottolignaggi della variante Omicron, in particolare BA.5 che è la più trasmissibile rilevata finora. Abbiamo ripetuto costantemente che questo virus continuerà ad evolversi e dobbiamo essere pronti per qualunque cosa ci getterà addosso. Potrebbe essere una nuova versione delle varianti che già conosciamo, o qualcosa di completamente nuovo. Sappiamo che, affinché qualsiasi variante futura diventi diffusa, dovrà essere più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il numero dei casiè quasi raddoppiato nelle6 settimane. E nel quadro dell’epidemia non è escluso l’arrivo di unapiùdi Omicron 5. A evidenziarlo è stato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing con la stampa. “Esistono molti sottolignaggi dellaOmicron, in particolare BA.5 che è la più trasmissibile rilevata finora. Abbiamo ripetuto costantemente che questo virusrà ad evolversi e dobbiamo essere pronti per qualunque cosa ci getterà addosso. Potrebbe essere una nuova versione delle varianti che già conosciamo, o qualcosa di completamente nuovo. Sappiamo che, affinché qualsiasifutura diventi diffusa, dovrà essere più ...

