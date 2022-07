Traffico Roma del 20-07-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dalla redazione attenzione per un incendio sul viadotto della Magliana dove si viaggia su carreggiata a ridotta all’altezza di via del Cappellaccio verso l’Eur sul grande raccordo anulare auto in code a tratti in carreggiata interna tra diramazione Roma sud della Appia mentre Ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via del mare è ancora all’altezza della Tuscolana sul tratto Cittadino del 24 Roma L’Aquila si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est Roma prudenza per un incidente in centro sul Lungotevere Marzio all’altezza di Ponte Cavour altro incidente con rallentamenti ai Parioli su viale Bruno Buozzi all’altezza di Viale delle Tre Madonne altra segnalazione di incidente a San Giovanni in Piazza dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedalla redazione attenzione per un incendio sul viadotto della Magliana dove si viaggia su carreggiata a ridotta all’altezza di via del Cappellaccio verso l’Eur sul grande raccordo anulare auto in code a tratti in carreggiata interna tra diramazionesud della Appia mentre Ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e la via del mare è ancora all’altezza della Tuscolana sul tratto Cittadino del 24L’Aquila si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale estprudenza per un incidente in centro sul Lungotevere Marzio all’altezza di Ponte Cavour altro incidente con rallentamenti ai Parioli su viale Bruno Buozzi all’altezza di Viale delle Tre Madonne altra segnalazione di incidente a San Giovanni in Piazza dei ...

