Solbakken, il Napoli potrebbe aver battuto la Roma (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ola Solbakken sembra vicinissimo ai partenopei. La trattativa tra Bodo/Glimt sembra aver subito dei rallentamenti e il rapporto tra le due società non è dei migliori Frenano i giallorossi per Ola Solbakken. Il calciatore norvegese sembra correre verso l'azzurro del Napoli, che potrebbe sfruttare l'occasione per chiudere la trattativa. La Roma non sembra poter affondare L'articolo

