Pistocchi | “Napoli meno forte della scorsa stagione | serve la forza delle idee”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parale del calciomercato degli azzurri. La società di Aurelio De Laurentiis ha perso Insigne, Mertens, Koulibaly e Ospina e secondo il giornalista in questo momento "Il Napoli è sicuramente meno forte e competitivo della scorsa stagione. Ad esempio perdere un giocatore come Ospina non è assolutamente semplice. Nel calcio chi ha più soldi vince, ma si può compensare l'assenza di budget con la forza delle idee. Magari andando a prendere giocatori in quei mercato dove costano di meno". Cosa che ha fatto il Napoli con Kvaratskhelia ad esempio, oppure Solbakken che arriverà a gennaio.

