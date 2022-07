Oroscopo della settimana dal 25 luglio al 31 luglio

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Siamo nel momento culmine dell’estate, anche astrologicamente. Il Sole brilla più forte e più caldo che mai, e noi dobbiamo capire come gestire questa energia che è ora al suo apice, nel segno del Leone. Vediamo con quali effetti su ciascuno dei dodici segni zodiacali con l’. Il cielo dell’prossima Il cielo brucia sempre di più nel fuoco del Leone con Mercurio e, soprattutto il Sole che si sono spostati in uno dei segni dello zodiaco che più ci invita a fare i conti con noi stessi. Si dice che i Leoni siano egocentrici, e un po’ di questo sano egocentrismo, il passaggio delle stelle nel segno lo porterà, in modi diversi a tutti i segni zodiacali. Di contro questa dolce e morbida Venere in Cancro ci invita invece a viverci e a prenderci cura degli affetti più cari e delle persone più vicine a noi. Vediamo ...

È anche, per chi crede all', l'ultima settimana del Cancro, prima del passaggio del Sole in ... Si dice che l'estate sia il periodoconoscenza. Ebbene, questo assioma calzerà a pennello ...Attenzione perché chi è single potrebbe trovare ben presto l'amoresua vita.dei prossimi sette giorni dal 20 al 26 luglio: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani L'...Sagittario. L’amore c’è e si sente, se ne avverte il calore, la passione, l’intensità, anche senza parole, penalizzate dall’imbarazzo o dalla timidezza. Acquario. Un po’ di risentimento sul lavoro, do ...Previsioni oroscopo della giornata di giovedì 21 luglio: tensione in Acquario, Marte in trigono per la Vergine ...