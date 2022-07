Noemi Bocchi in passato è stata fidanzata con un tronista di Uomini e Donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) Noemi Bocchi in realtà non è una nuova alla cronaca rosa, dato che nel 2008 è stata fidanzata per circa due anni con Gianfranco Apicerni, allora reduce dal reality show di Italia 1, Campioni – Il Sogno. Terminata la relazione con Noemi, Gianfranco è diventato tronista a Uomini e Donne (dove ha scelto Valeria Bigella, Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 20 luglio 2022)in realtà non è una nuova alla cronaca rosa, dato che nel 2008 èper circa due anni con Gianfranco Apicerni, allora reduce dal reality show di Italia 1, Campioni – Il Sogno. Terminata la relazione con, Gianfranco è diventato(dove ha scelto Valeria Bigella,

Pubblicità

paoloangeloRF : Ilary Blasi furiosa, le foto di Totti e Noemi Bocchi non dovevano uscire: «Il patto era un altro» - FQMagazineit : Ilary Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Avevano un patto per salvare le apparenze” - VanityFairIt : Pare che tra gli ormai ex coniugi ci fosse un patto: «Nessuno doveva farsi sorprendere con nuove o vecchie fiamme».… - ParliamoDiNews : Noemi Bocchi, in passato è stata con un tronista di Maria De Filippi #noemi #bocchi #passato #tronista #maria… - BITCHYFit : Francesco Totti e Noemi Bocchi: Ilary Blasi si è arrabbiata a causa delle loro foto insieme -