“Nessuno doveva sapere”. E invece si è scoperto l’accordo segreto tra Totti e Ilary Blasi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Se ne parlava dagli esordi del 2022, di recente la conferma che ha tolto ogni speranza al pubblico che li amava tanto. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati da tempo e sono a lavoro per il divorzio e lui, ormai, sembra legato a Noemi Bocchi. Ma perché allora soltanto qualche mese fa continuavano a negare le indiscrezioni sulla faccenda? Lei, durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani, aveva anche attaccato il mondo dei giornalisti. Sembrava tanto sicura che, sebbene i gossip sulla fine del matrimonio con Francesco Totti fossero sempre più insistenti e fondati, gli affezionati telespettatori ci erano cascati tirando così un sospiro di sollievo. Purtroppo le conferme sono infine arrivate e Ilary Blasi ora non può che alzare le mani. Stando alle ultime indiscrezioni, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Se ne parlava dagli esordi del 2022, di recente la conferma che ha tolto ogni speranza al pubblico che li amava tanto.e Francescosi sono separati da tempo e sono a lavoro per il divorzio e lui, ormai, sembra legato a Noemi Bocchi. Ma perché allora soltanto qualche mese fa continuavano a negare le indiscrezioni sulla faccenda? Lei, durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani, aveva anche attaccato il mondo dei giornalisti. Sembrava tanto sicura che, sebbene i gossip sulla fine del matrimonio con Francescofossero sempre più insistenti e fondati, gli affezionati telespettatori ci erano cascati tirando così un sospiro di sollievo. Purtroppo le conferme sono infine arrivate eora non può che alzare le mani. Stando alle ultime indiscrezioni, ...

