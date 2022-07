LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garozzo, Marini e Foconi avanti nel fioretto, eliminato Avola. Out Battiston nella sciabola (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 2-0. Parte benissimo Passaro con due stoccate in difesa! 12.54 Comincia adesso l’assalto di Eloisa Passaro contro l’atleta di Singapore Heng. 5-15. Chiude Georgiadou che da metà assalto ha davvero cambiato marcia. Termina quindi l’esperienza mondiale per Battiston. 4-12. E’ davvero sulle gambe Battiston che non riesce a far male alla sua avversaria. 4-10. Due anticipi di Georgiadou: si fa durissima per l’azzurra. 4-8. Arrivano quattro stoccate di fila per la greca. Non è riuscita ad opporre resistenza Battiston. 4-4. In genuflessione riesce a trovare lo spazio Battiston! 2-2. Buon inizio di Battiston che sembra essere reattiva. 12.44 Michela ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI2-0. Parte benissimo Passaro con due stoccate in difesa! 12.54 Comincia adesso l’assalto di Eloisa Passaro contro l’atleta di Singapore Heng. 5-15. Chiude Georgiadou che da metà assalto ha davvero cambiato marcia. Termina quindi l’esperienza mondiale per. 4-12. E’ davvero sulle gambeche non riesce a far male alla sua avversaria. 4-10. Due anticipi di Georgiadou: si fa durissima per l’azzurra. 4-8. Arrivano quattro stoccate di fila per la greca. Non è riuscita ad opporre resistenza. 4-4. In genuflessione riesce a trovare lo spazio! 2-2. Buon inizio diche sembra essere reattiva. 12.44 Michela ...

