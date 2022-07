LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla, Miressi trionfa nei 100 sl. Arrivano i 50 rana (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 19.03 La spunta Teresa Bani in 32.22 avanti a Francesca Zucca. Ora però Arrivano le big. 19.01 Arriva il momento dei 50 rana. Ora la seconda serie, ma nella prima ci attendiamo scintille con Benedetta Pilato, Martina Carraro ed Arianna Castiglioni. 18.57 Prima però la premiazione dei 400 misti, con Sara Franceschi e Pier Andrea Matteazzi vincitori. 18.56 Ora è il momento delle ultime quattro gare, partiamo con i 50 rana. A sfidarsi nella seconda serie saranno Teresa Bani, Sveva Giangiorgi, Irene Mati, Anna Bizzotto, Maria Letizia Piscopiello, Francesca Zucca, Ludovica Pavia e Giorgia Guerra. 18.54 Il titolo assoluto è di Alessandro Miressi! ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la seconda giornata di gare in tv/streaming – La cronaca della prima giornata (serie veloci) 19.03 La spunta Teresa Bani in 32.22 avanti a Francesca Zucca. Ora peròle big. 19.01 Arriva il momento dei 50. Ora la seconda serie, ma nella prima ci attendiamo scintille con Benedetta Pilato, Martina Carraro ed Arianna Castiglioni. 18.57 Prima però la premiazione dei 400 misti, con Sara Franceschi e Pier Andrea Matteazzi vincitori. 18.56 Ora è il momento delle ultime quattro gare, partiamo con i 50. A sfidarsi nella seconda serie saranno Teresa Bani, Sveva Giangiorgi, Irene Mati, Anna Bizzotto, Maria Letizia Piscopiello, Francesca Zucca, Ludovica Pavia e Giorgia Guerra. 18.54 Il titolo assoluto è di Alessandro! ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Burdisso si impone nei 200 farfalla Bianchi nei 100 - #Nuoto… - sportli26181512 : Europei di nuoto a Roma, si riempie la piscina tra le statue del Pietrangeli: E' iniziato il conto alla rovescia in… - zazoomblog : LIVE – Nuoto assoluti Ostia 2022: seconda giornata mercoledì 20 luglio (DIRETTA) - #Nuoto #assoluti #Ostia #2022: - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AriannaCastiglioni LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIR… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per B… -