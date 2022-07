LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Vallortigara supera 1.96! Folorunso, Sartori e Olivieri in semifinale nei 400 ostacoli! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.44: Primo posto provvisorio per il lituano Gudzius con 77.31 3.43: Alekhna va al comando del disco con 66.64 3.42: Distin e Stanciu eliminate a 1.96. Si sale a 1.98 con otto atlete in gara fra cui Vallortigara 3.41: Non un grande lancio per lo sloveno Ceh che con 65.27 è alle spalle di Stah e Rose 3.37: Gerashchenko supera 1.96 al secondo tentativo. Che gara! In otto superano questa misura che poteva fare molta più selezione 3.36: Anche Bruus supera 1.96 al secondo tentativo, primato personale e nazionale di Estonia 3.35: Dubovitskaya supera 1.96 al secondo tentativo 3.34: Primo lancio a 66.59 per Stahl 3.33: ELENA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.44: Primo posto provvisorio per il lituano Gudzius con 77.31 3.43: Alekhna va al comando del disco con 66.64 3.42: Distin e Stanciu eliminate a 1.96. Si sale a 1.98 con otto atlete in gara fra cui3.41: Non un grande lancio per lo sloveno Ceh che con 65.27 è alle spalle di Stah e Rose 3.37: Gerashchenko1.96 al secondo tentativo. Che gara! In ottono questa misura che poteva fare molta più selezione 3.36: Anche Bruus1.96 al secondo tentativo, primato personale e nazionale di Estonia 3.35: Dubovitskaya1.96 al secondo tentativo 3.34: Primo lancio a 66.59 per Stahl 3.33: ELENA ...

