L'inspiegabile successo di Resident Evil – La serie (Di mercoledì 20 luglio 2022) Resident Evil – La serie potrebbe cambiare titolo, diventando "Lo strano caso di Resident Evil – La serie": lo show Netflix, approdato sulla piattaforma streaming venerdì 15 luglio, ha raggiunto subito il primo posto dei contenuti seriali più visti in Italia, mantenendo la prima posizione per giorni, scalzando Stranger Things 4 – Volume 2 al secondo posto. E proprio questo successo merita la definizione di «strano caso», poiché è inspiegabile. Lo show, infatti, sembrava essere un titolo interessante per la seconda vita (extra cinema e games) del franchise di Resident Evil, cominciato nel 2021 con l'uscita di un nuovo videogame Resident Evil Village nel maggio di quell'anno, cui sono ...

