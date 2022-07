La Farnesina denuncia ingerenze indebite da parte del Cremlino (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ancora prima dell’inizio di questa crisi di governo, subito dopo l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, qualcuno a Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravi ingerenze nei confronti del governo italiano”. È quanto ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, Giuseppe Marici, replicando alle recenti dichiarazioni di Maria Zakharova, a sua volta portavoce del ministero degli Esteri russo. “Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravi ingerenze nei confronti del governo italiano” “Prima con endorsement a una forza politica del nostro Paese – ha detto ancora Marici – e successivamente con ripetute dichiarazioni contro il governo italiano. Appare evidente a tutti quale sia l’obiettivo: provare ad alimentare la propria propaganda in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ancora prima dell’inizio di questa crisi di governo, subito dopo l’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, qualcuno a Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravinei confronti del governo italiano”. È quanto ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, Giuseppe Marici, replicando alle recenti dichiarazioni di Maria Zakharova, a sua volta portavoce del ministero degli Esteri russo. “Mosca non ha fatto altro che intervenire nel nostro dibattito interno con continue e gravinei confronti del governo italiano” “Prima con endorsement a una forza politica del nostro Paese – ha detto ancora Marici – e successivamente con ripetute dichiarazioni contro il governo italiano. Appare evidente a tutti quale sia l’obiettivo: provare ad alimentare la propria propaganda in ...

