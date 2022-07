Il Paradiso delle Signore 7, arriva il gesto estremo: scompare uno dei protagonisti? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le anticipazioni parlano di una svolta molto discussa Uno dei personaggi più amati della serie è senza dubbio Roberto Farnesi che ora potrebbe essere clamorosamente a rischio per la nuova stagione. Il motivo è legato a Vanessa Gravina. E’ indubitabilmente una delle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le anticipazioni parlano di una svolta molto discussa Uno dei personaggi più amati della serie è senza dubbio Roberto Farnesi che ora potrebbe essere clamorosamente a rischio per la nuova stagione. Il motivo è legato a Vanessa Gravina. E’ indubitabilmente unaL'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

d6778211 : L' Italia Paradiso perduto o forse mai completamente esistito,quanto ci prendiamo sul serio,Repubblica delle banane… - bimbadiziamara : sto continuando il paradiso delle signore e niente rega io non ero pronta a vomitare anche il pranzo di natale del… - Paolo18030138 : RT @CasaLettori: Siete mai stati alla 'Gola del furlo o Passo del furlo'? è una delle mete più affascinanti da non perdere nelle Marche: u… - AndreaDesalvi : RT @CasaLettori: Siete mai stati alla 'Gola del furlo o Passo del furlo'? è una delle mete più affascinanti da non perdere nelle Marche: u… - Luposol54449502 : @diehexe68 Un angolo di paradiso...ti auguro il meglio e speriamo sempre in quello che desideriamo che poi signifi… -