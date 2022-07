Il big di Inzaghi nel mirino: “Lo venderei subito” (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex bomber non le manda a dire e mette nel mirino uno dei pilastri di Simone Inzaghi: dichiarazioni forti L’esordio stagionale in casa del Lecce si avvicina e per l’Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex bomber non le manda a dire e mette neluno dei pilastri di Simone: dichiarazioni forti L’esordio stagionale in casa del Lecce si avvicina e per l’Inter… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

The27ALDUIR : @FootballAndDre1 Un paio di mesi fa Marotta disse che il volere della società era quello di arrivare a fine giugno… - Mattmol2 : @QsvsFk @fede_spi @FBiasin Con Inzaghi avevamo già l’anno scorso il miglior attacco della serie a e in più abbiamo… - ChristianConte_ : Si conclude in questi minuti la 24h horror del mercato dell'#Inter. Aver perso #Bremer dopo mesi di accordo è molto… - JackFCIM1908 : @DucaAndrea85 Così sicuro che Inzaghi sia tranquillo duca? È arrivato con la promessa che avrebbe visto partire so… - tuttointer24 : Inter, Andreazzoli incorona Asllani: “È pronto per una big” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -