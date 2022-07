Governo: Draghi, 'su salario minimo si può arrivare a proposta senza diktat su contratto' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Sul salario minimo ho detto quello che dovevo dire: c'è una posizione della commissione europea, si è aperto un tavolo con i sindacati e Confindustria. Continueremo la discussione, qualunque sarà la vostra decisione di oggi e credo che si possa arrivare a una proposta di salario minimo che non veda diktat del Governo sul contratto di lavoro". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Sulho detto quello che dovevo dire: c'è una posizione della commissione europea, si è aperto un tavolo con i sindacati e Confindustria. Continueremo la discussione, qualunque sarà la vostra decisione di oggi e credo che si possaa unadiche non vedadelsuldi lavoro". Così il premier Marionella replica al Senato.

