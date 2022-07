Globuli bianchi alti nelle analisi | Tutte le principali cause dei valori non a norma

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La leucocitosi è la condizione medica in cui la concentrazione dinel sangue supera il valore del range consideratole. Nello specifico è quando i leucociti superano il valore di 10.500 unità per µl. Bisogna premettere che non sempre questa condizione è sintomo di una grave patologia. Tuttavia è importante capire come si può presentare e riscontrare questa condizione. E poi è di certo utile sapere quali possono essere lescatenanti e in che modo dobbiamo comportarsi. Di solito associamo la comparsa di un elevato numero dia un’infezione. Quindi pensiamo subito a un virus. Ma in realtà ledi una leucocitosi possono essere varie e non sempre drammatiche. Il numero di leucociti (...