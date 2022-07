Furia Mentana su Tajani che sceglie di parlare prima a Rete 4: «Mica facciamo la fila per Tajani. Parli con gli amici suoi, non ci interessa» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Enrico Mentana Giornata movimentata in Parlamento per la crisi del Governo Draghi, ma non solo. A La7 il “maratoneta” Enrico Mentana liquida velenosamente Antonio Tajani di Forza Italia, reo di aver preferito rilasciare dichiarazioni in primis alla concorrenza. Il direttore del TgLa7, in onda da questa mattina per seguire le vicende della politica in diretta con gli inviati sul posto, è pronto ad accogliere le impressioni di Tajani, che invece avrebbe preferito prima fermarsi ai microfoni di Rete 4, dove c’è Nicola Porro con Quarta Repubblica – Speciale Crisi di Governo. “Enrico, il presidente Tajani ha deciso di parlare con una testata per volta” gli fa sapere l’inviato, scatenando subito il ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 20 luglio 2022) EnricoGiornata movimentata in Parlamento per la crisi del Governo Draghi, ma non solo. A La7 il “maratoneta” Enricoliquida velenosamente Antoniodi Forza Italia, reo di aver preferito rilasciare dichiarazioni in primis alla concorrenza. Il direttore del TgLa7, in onda da questa mattina per seguire le vicende della politica in diretta con gli inviati sul posto, è pronto ad accogliere le impressioni di, che invece avrebbe preferitofermarsi ai microfoni di4, dove c’è Nicola Porro con Quarta Repubblica – Speciale Crisi di Governo. “Enrico, il presidenteha deciso dicon una testata per volta” gli fa sapere l’inviato, scatenando subito il ...

