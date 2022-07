Fumo e odore di bruciato da Firenze a Prato | ' È l' incendio a Massarosa' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

giacomococchi : Ecco perché l'odore di bruciato a #Prato - toscanamedianew : Incendio in Versilia, fumo e odore acre fino a Firenze, allarme per i salti di fuoco di centinaia di metri - nshongi : RT @qn_lanazione: Tantissime segnalazioni. I vigili del fuoco: i venti che soffiano da Viareggio portano i fumi della combustione nelle var… - TuttoSesto : Segnalazioni di fumo e odore acre: sono i venti che soffiano da Viareggio - ale81eli82 : RT @qn_lanazione: Tantissime segnalazioni. I vigili del fuoco: i venti che soffiano da Viareggio portano i fumi della combustione nelle var… -

Tantissime segnalazioni. I vigili del fuoco: i venti che soffiano da Viareggio portano i fumi della combustione nelle varie città in ...L'acre delsi avverte in autostrada fin dall'uscita di Lucca, ancora prima di vedere la colonna di. Sulla 'bretella' Lucca - Viareggio ieri non si poteva transitare. "Stiamo lavorando ...TOSCANA: Il vento che soffia da Viareggio porta i fumi di conbustione fino a Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Pioggia di chiamate ai vigili del fuoco ...Tantissime segnalazioni. I vigili del fuoco: i venti che soffiano da Viareggio portano i fumi della combustione nelle varie città in Toscana ...