Europei femminili 2022 | Inghilterra in semifinale | Spagna ko ai supplementari

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’è la prima semifinalista dell’Europeo femminile di calcio. Senza Alexia Putellas e Jenni Hermoso, si interrompe ai quarti di finale il percorso dellache perde 2-1 aidopo essere passata in vantaggio nella ripresa. Poche occasioni, ma ritmi alti e tanto equilibrio in mezzo al campo. Nel primo tempo la bella figura la fanno le difese: non mancano interventi decisivi (colpo di testa di Williamson al 29? toglie il pallone dalla testa di Gonzalez) e falli tattici (primo giallo del match per Leon per un intervento su Stanway). Al 37? c’è la rete dell’1-0 inglese ma il guardialinee sbandiera un fuorigioco: decisione giusta. Di fatto l’unico tiro in porta dei 45? di gioco è una conclusione a giro di Caldentey che non impensierisce Earps. La partita si sblocca ad inizio ripresa grazie alla nuova entrata Del ...