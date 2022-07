“De Laurentiis ha venduto il Napoli” | dopo il tam-tam arriva la nota del club

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlha smentito attraverso unastampa che l’attuale proprietà sia in trattativa per la cessione dela un fondo. Di seguito lastampa che risponde all’indiscrezione del TGR Campania: “Improvvisamente la Rai afferma, in un servizio sul Tg Regionale della Campania, che ilsarebbe statoa un fondo per 650 milioni. In una situazione normale, una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai (che come fonte parla di “indiscrezioni”) è “servizio pubblico”, siamo costretti a farlo. Denon ha intenzione di vendere ile non c’è alcuna trattiva in corso. Tra l’altro, in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari. L’aggancio che viene ...