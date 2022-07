Carceri Sulmona | aumenta l' organico | in arrivo 15 nuovi agenti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L'Aquila - Arrivano quindiciper il carcere di massima sicurezza di. Lo annuncia il vice segretario generale della UIL PA polizia penitenziaria Abruzzo Mauro Nardella affermando che sono state accolte due delle tre richieste avanzate dalla UIL PA polizia penitenziaria all'ex Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia nella visita effettuata nei mesi scorsi nel carcere di. Allo slittamento dell'apertura del nuovo padiglione che sarà contestuale all'apertura del cantiere per la riattivazione dei vecchi reparti che saranno adeguati alle nuove normative carcerarie, c'è stata nella giornata di ieri l'ufficializzazione dell'al carcere didi ben 15. "Una "bellissima ...

