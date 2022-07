Calciomercato Juventus, McKennie venduto per fare cassa: cifra e nuova squadra (Di mercoledì 20 luglio 2022) Weston McKennie rischia di non fare più parte del progetto della Juve della prossima annata, per questo motivo si sta cercando un gran colpo. Saranno tantissimi giocatori che in questa stagione della Juventus dovranno cambiare maglia, con Weston McKennie che è uno dei principali indiziati a doversi trasferire via considerando infatti come lo statunitense non rientri più totalmente nei piani dei bianconeri e soprattutto abbia un discreto mercato alle sue spalle. LaPresseLe ultime due stagioni sono state davvero un buco nell’acqua per la Juventus, con i bianconeri che non sono stati assolutamente in grado di poter lottare per il titolo, un qualcosa che era diventato assolutamente la normalità in quel di Torino. Per questo motivo questa estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in atto all’interno ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 20 luglio 2022) Westonrischia di nonpiù parte del progetto della Juve della prossima annata, per questo motivo si sta cercando un gran colpo. Saranno tantissimi giocatori che in questa stagione delladovranno cambiare maglia, con Westonche è uno dei principali indiziati a doversi trasferire via considerando infatti come lo statunitense non rientri più totalmente nei piani dei bianconeri e soprattutto abbia un discreto mercato alle sue spalle. LaPresseLe ultime due stagioni sono state davvero un buco nell’acqua per la, con i bianconeri che non sono stati assolutamente in grado di poter lottare per il titolo, un qualcosa che era diventato assolutamente la normalità in quel di Torino. Per questo motivo questa estate ci sarà una vera e propria rivoluzione in atto all’interno ...

