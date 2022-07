WWE: Sempre più ricca la card di SummerSlam, annunciato il match di Seth Rollins (Di martedì 19 luglio 2022) La WWE ha annunciato questa notte prima di Raw un nuovo importante match per SummerSlam. Seth Rollins andrà contro Riddle. Un match che era già nell’aria visto quanto accaduto tra i due nelle ultime settimane ma che ora è ufficiale. SummerSlam si terrà il 30 luglio da Nashville, Tennessee, e andrà in onda in diretta su Peacock negli Stati Uniti e sul WWE Network nel nostro paese. Ecco la card aggiornata dell’evento, considerando anche il match per il titolo femminile di Raw che è stato annunciato durante la serata con Becky Lynch che affronterà Bianca Belair. Undisputed WWE Universal Title Last Man Standing match: Roman Reigns vs. Brock Lesnar Smackdown Women’s Championship ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 19 luglio 2022) La WWE haquesta notte prima di Raw un nuovo importanteperandrà contro Riddle. Unche era già nell’aria visto quanto accaduto tra i due nelle ultime settimane ma che ora è ufficiale.si terrà il 30 luglio da Nashville, Tennessee, e andrà in onda in diretta su Peacock negli Stati Uniti e sul WWE Network nel nostro paese. Ecco laaggiornata dell’evento, considerando anche ilper il titolo femminile di Raw che è statodurante la serata con Becky Lynch che affronterà Bianca Belair. Undisputed WWE Universal Title Last Man Standing: Roman Reigns vs. Brock Lesnar Smackdown Women’s Championship ...

