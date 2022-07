Uomini e Donne: Luca e Soraia rompono il silenzio dopo le voci di crisi (Di martedì 19 luglio 2022) La coppia di Uomini e Donne è davvero in crisi? In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono stati Luca Salatino e Soraia Ceruti. Secondo i più infatti la coppia nata a Uomini e Donne poche settimane fa sarebbe già in crisi, e numerose sono state le teorie del web. Da giorni infatti gli ex L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 19 luglio 2022) La coppia diè davvero in? In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica sono statiSalatino eCeruti. Secondo i più infatti la coppia nata apoche settimane fa sarebbe già in, e numerose sono state le teorie del web. Da giorni infatti gli ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

lauraboldrini : Le donne, dice l’#Inps, guadagnano in media il 25% in meno degli uomini, contrariamente a quanto stabilito da Costi… - trash_italiano : L'#InstagramDown ormai puntuale come Uomini e Donne alle 14.45 - rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - hiddlesthug : RT @men_stfu: 'statisticamente parlando gli uomini [...] di più' no. statisticamente parlando gli uomini sono più rappresentati, esaminati,… - simonaumberta : RT @ValdeseChiesa: #Accaddeoggi 400 anni fa: tra il 18 e il #19luglio del 1620 comincia il cd. 'Sacro Macello' della Valtellina, migliaia d… -