Unicef, in Ucraina è emergenza bambini: 'Il quadro è drammatico' (Di martedì 19 luglio 2022) Andrea Iacomini, Portavoce dell`Unicef in Italia, ha esposto i numeri raccolti a proposito della crisi umanitaria in Ucraina legata ai minori. 'Il persistere della guerra continua a mettere sempre più ... Leggi su globalist (Di martedì 19 luglio 2022) Andrea Iacomini, Portavoce dell`in Italia, ha esposto i numeri raccolti a proposito della crisi umanitaria inlegata ai minori. 'Il persistere della guerra continua a mettere sempre più ...

Pubblicità

Magda_mavi : RT @Andrea_Iacomini: Unicef, in Ucraina è emergenza bambini: “Il quadro è drammatico” - Andrea_Iacomini : Unicef, in Ucraina è emergenza bambini: “Il quadro è drammatico” - Ansa_Piemonte : Ucraina: orfani di Mariupol a Castellamonte. Da Unicef indumenti, quaderni e giochi da tavola #ANSA - GloBackita : RT @UNICEF_Italia: Oasi di pace per chi fugge dalla guerra. Questo sono i Blue Dot installati da UNICEF e @UNHCRItalia ai confini con la Sl… - minorisna : 15595 #msna accolti in Italia. Netta prevalenza dei #minorinonaccompagnati provenienti dall'Ucraina, più della metà… -