Un ragazzino di 15 anni è ricercato per aver accoltellato a morte un 17enne

(Di martedì 19 luglio 2022) AGI - Sarebbe stato undi 15ad accoltellare aFrancesco Pio D'Augelli di 17deceduto lunedì sera a San Severo, nel Foggiano. È l'ipotesi al vaglio della polizia che stanno cercando il minorenne che è irreperibile. L'accoltellamento è avvenuto in via Lucera a poca distanza dall'abitazione della vittima. Stando a una prima ipotesi il delitto sarebbe maturato per motivi passionali e in particolare per la gelosia per una ragazzina, fidanzata del. I due sabato scorso avrebbero avuto un litigio nel corso del quale il 15enne avrebbe minacciato diil. "L'assassino dava fastidio alla fidanzatina di mio nipote. Lo aveva già minacciato" racconta Severino il nonno materno Francesco Pio. "Sabato sera - continua il nonno - c'era stato ...

Gli investigatori non escludono che a sferrare il fendente sia stato un coetaneo con cui la vittima avrebbe avuto un diverbio, forse a causa di una ragazzina che il 17enne stava ...Avrebbe ucciso per gelosia. Undi 15è accusato di aver accoltellato a morte un altro minore, il 17enne Francesco Pio D'Augelli. Il delitto sarebbe maturato per motivi passionali, per gelosia nei confronti della ...