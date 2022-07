Totti | il docufilm sul Capitano anticipato in tv | dove e quando in onda

(Di martedì 19 luglio 2022) Francescofa ancora parlare di sé dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi. Stavolta però non per il gossip che imperversa, ma per il documentario sulla sua vita, che sarà presto in tv. Il documentario su Francescoin tv 'Mi chiamo Francesco', ilsuldella Roma, andrà incon largo anticipo sui tempi previsti. Inizialmente previsto per la stagione televisiva autunnale, a causa dell'attenzione mediatica che in questo momento lo vede protagonista, anche i palinsesti tv si sono adeguati. La fine della storia d'amore lunga venti anni (di cui diciassette di matrimonio e tre figli) tra ile Ilary Blasi ha un tale appeal che perfino Rai 1 ha deciso di cavalcare ...

Pubblicità

Cosa vedremo in 'Mi Chiamo Francesco' Dall'infanzia alla sua ultima partita all'Olimpico il ... Ilripercorre i momenti più importanti dei suoi 25 anni di carriera a partire dall'inizio ......inviati a Ilary Blasi che tanto hanno fatto arrabbiare il di lei ormai ex marito FrancescoA ...commissione del Festival di Sanremo e la nostra Lady Gaga la prossima settimana girerà un...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arriva in tv in prima serata il documentario dal titolo "Mi chiamo Francesco Totti dedicato al Pupone: ecco quando vederlo in tv e dove ...