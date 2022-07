Thor: Love & Thunder è un flop? Il nostro parere (Di martedì 19 luglio 2022) La serie che vede come protagonista il biondo figlio di Odino ha sicuramente riscosso un discreto successo negli anni, tale da far uscire anche quest’anno la sua ennesima avventura. In Italia il nuovo capitolo è approdato il 6 luglio 2022, mentre negli Stati Uniti, dove doveva arrivare a novembre del 2021, la pandemia lo ha rinviato definitivamente all’8 luglio. I toni del film sono più vivaci, accesi, assolutamente diversi dai soliti utilizzati e resi famosi dalla Marvel Comics. Che sia questo un cambiamento di rotta verso tematiche più ‘leggere’ e meno da supereroi? Il pubblico ha avuto pareri discordanti riguardo al giudizio per questo film, che ha deluso la maggior parte dei cultori del genere, che si aspettavano forse qualcosa di più epico e meno ‘leggero’. Le tematiche trattate si distaccano infatti dai soliti stereotipi Marvel, che secondo molti, sono ormai un vero e proprio ... Leggi su diredonna (Di martedì 19 luglio 2022) La serie che vede come protagonista il biondo figlio di Odino ha sicuramente riscosso un discreto successo negli anni, tale da far uscire anche quest’anno la sua ennesima avventura. In Italia il nuovo capitolo è approdato il 6 luglio 2022, mentre negli Stati Uniti, dove doveva arrivare a novembre del 2021, la pandemia lo ha rinviato definitivamente all’8 luglio. I toni del film sono più vivaci, accesi, assolutamente diversi dai soliti utilizzati e resi famosi dalla Marvel Comics. Che sia questo un cambiamento di rotta verso tematiche più ‘leggere’ e meno da supereroi? Il pubblico ha avuto pareri discordanti riguardo al giudizio per questo film, che ha deluso la maggior parte dei cultori del genere, che si aspettavano forse qualcosa di più epico e meno ‘leggero’. Le tematiche trattate si distaccano infatti dai soliti stereotipi Marvel, che secondo molti, sono ormai un vero e proprio ...

