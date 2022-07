Surf | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo l’esordio delledi Tokyo 2020, ilsi ripropone nei Giochi Estivi dicon la voglia di regalare spettacolo. Nella rassegna a Cinque Cerchi ci saranno due eventi: shortboard maschile e shortboard femminile. In questa competizione sarà al via un totale di 48 rappresentanti, equamente divisi tra uomini e donne. La Francia, in quanto Paese organizzatore, avrà un posto assicurato sia al maschile che al femminile. Saranno inoltre due gli Universality Places, uno per genere. Ogni Paese potrà qualificare al massimo due donne e due uomini, con la possibilità che questo limite si alzi per le compagini migliori dei Worlding Games 2022 e. Per quanto riguarda ladegli uomini, i primi 10 pass saranno assegnati ai migliori in ...