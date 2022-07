Serie A, la top 10 dei difensori più pagati nella storia del calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Il passaggio ormai prossimo di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus per 47 milioni di euro fa registrare un record nella storia del calciomercato italiano. Il brasiliano infatti si posiziona sul podio dei difensori più pagati nella storia del calciomercato di Serie A. Un acquisto che arriva a poche ore dall’addio di de Ligt alla maglia bianconera, con il brasiliano che prenderà il suo posto nella difesa di Massimiliano Allegri. Ma guardiamo la classifica – secondo i dati di Transfermarkt – dei trasferimenti più costosi per i difensori. 10. Leonardo Bonucci (Juventus) ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Leonardo Bonucci esulta dopo il gol segnato nella gara di Serie A ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Il passaggio ormai prossimo di Gleison Bremer dal Torino alla Juventus per 47 milioni di euro fa registrare un recorddelitaliano. Il brasiliano infatti si posiziona sul podio deipiùdeldiA. Un acquisto che arriva a poche ore dall’addio di de Ligt alla maglia bianconera, con il brasiliano che prenderà il suo postodifesa di Massimiliano Allegri. Ma guardiamo la classifica – secondo i dati di Transfermarkt – dei trasferimenti più costosi per i. 10. Leonardo Bonucci (Juventus) ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Leonardo Bonucci esulta dopo il gol segnatogara diA ...

