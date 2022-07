"Sei abbastanza di peso...". Insultato per l'aspetto fisico, Veronica Gentili sbrocca in diretta (Di martedì 19 luglio 2022) Una battuta infelice ieri ha fatto perdere le staffe a Veronica Gentili. Nel corso della sua trasmissione su Rete 4, Controcorrente, c'è stato un forte scontro tra due ospiti: Luciano Nobili di Italia VIva e l'ex deputato Marco Rizzo. Il primo ha definito "sciocchezze" i motivi che hanno spinto il M5s ad aprire questa crisi di governo. Mentre il secondo è andato più sul personale e a Nobili ha detto: "Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso…”. La battuta non ha fatto piacere alla conduttrice, che ha fatto notare a Rizzo di avere fatto body shaming contro il collega: "Non si fa questo caos e la battuta sul peso è del tutto inopportuna…”. Rizzo, però, è rimasto sulle sue posizioni: "E la sciocchezza no? Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno”. A quel punto è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Una battuta infelice ieri ha fatto perdere le staffe a. Nel corso della sua trasmissione su Rete 4, Controcorrente, c'è stato un forte scontro tra due ospiti: Luciano Nobili di Italia VIva e l'ex deputato Marco Rizzo. Il primo ha definito "sciocchezze" i motivi che hanno spinto il M5s ad aprire questa crisi di governo. Mentre il secondo è andato più sul personale e a Nobili ha detto: "Le sciocchezze si pesano e tu seidi…”. La battuta non ha fatto piacere alla conduttrice, che ha fatto notare a Rizzo di avere fatto body shaming contro il collega: "Non si fa questo caos e la battuta sulè del tutto inopportuna…”. Rizzo, però, è rimasto sulle sue posizioni: "E la sciocchezza no? Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno”. A quel punto è ...

