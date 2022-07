San Severo Foggia | 17enne ucciso a coltellate | si costituisce il 15enne ricercato | Non volevo ammazzarlo

Pubblicità

infoitinterno : San Severo fuori controllo, il nonno di Francesco: 'C'è da scappare via'. I cittadini: 'Abbiamo paura' - infoitinterno : San Severo, Francesco Pio D'Augelli ucciso in strada. 15enne confessa: «Non volevo ammazzarlo» - infoitinterno : Omicidio 17enne a San Severo, il 15enne: «Non volevo ucciderlo» - nikomazza69 : @corrmezzogiorno San Severo, se nn sono cambiate le cose negli ultimi giorni, si trova ancora in provincia di Foggia… - corrmezzogiorno : #Bari San Severo, morto 17enne accoltellato Il 15enne reo confesso: «Non volevo» -

Ha fatto parziali ammissioni il 15enne reo confesso dell'omicidio di Francesco Pio D'augelli, il 17enne morto ieri sera a, nel Foggiano, per una ferita al fianco. Il 15enne, che durante l'interrogatorio con il sostituto procuratore del tribunale per i minorenni di Bari si è detto pentito, ha detto di aver ...Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D'Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all'addome a(Foggia). Il delitto è stato compiuto in via Lucera, vicino a casa della vittima, in via Lucera angolo via Ferrini. E attorno alle 13 si è costituito il 15enne ritenuto il presunto ...“Mio nipote era stato minacciato. Queste le parole del signor Severino, nonno materno di Francesco D’Augelli, il 17enne ucciso ieri sera in una zona tra via Ferrini e via Lucera, periferia di San Seve ...FOGGIA, 19/07/2022 - (gazzettamezzogiorno) «Ieri sera Francesco mi ha sferrato due pugni al volto, io ho afferrato il coltello che avevo ...