Salernitana | la pista Piatek

(Di martedì 19 luglio 2022) di Marco?De Martino SALERNO – E’ arrivato il momento, per la, di stringere per il bomber. Dopo aver sistemato la difesa con gli arrivi di Pirola e Lovato, le corsie laterali di centrocampo, con gli ingaggi di Bradaric e Sambia ed integrato il pacchetto offensivo, con l’acquisto di due giovani di belle speranze come Botheim e Valencia, il direttore sportivo Morgan?De Sanctis va a caccia dell’attaccante in grado di toccare la doppia cifra nel prossimo torneo di massima serie. I primi obiettivi del ds granata sono Pinamonti dell’Inter, Petagna del Napoli, Bonazzoli della Sampdoria e Dia del Villareal ma, chi per un motivo chi per un altro, al momento nessuno di loro è alla portata della. Pinamonti attende un segnale dall’Atalanta, Petagna è vicinissimo al Monza, Bonazzoli dopo aver lasciat scadere l’ultimatum della ...

Lasta cercando un attaccante sul mercato. Secondo Sky , unaporta a Piatek . Il centravanti polacco (ex Genoa e Milan) è tornato al club tedesco dell'Hertha Berlino per fine prestito ...È molto complicata e costosa, invece, lache porta a Terem Moffi , attaccante classe 1999, ...