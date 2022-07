Positivi al Covid: come funziona e come potrebbe cambiare la quarantena (Di martedì 19 luglio 2022) Cambierà la quarantena per i Positivi al Covid? Forse sì o quantomeno se ne parla. Da tempo, ad esempio, si ipotizza di annullare l'isolamento per gli asintomatici, a patto che questi escano con una mascherina Ffp2. Si tratterebbe di una scelta che eviterebbe quello che rischia di essere un lockdown di fatto, con milioni di persone contagiate, senza sintomi e impossibilitate ad uscire di casa e a lavorare. Anche perché non è un mistero per nessuno che molte persone si fanno il tampone a casa e sfuggono al tracciamento. Positivi al Covid: pronta una nuova circolare? I possibili scenari futuri vengono anticipati su La Stampa del 19 luglio. Si sottolinea come la volontà del Governo resta quella di utilizzare la prudenza, ma con possibili variazioni all'orizzonte. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 luglio 2022) Cambierà laper ial? Forse sì o quantomeno se ne parla. Da tempo, ad esempio, si ipotizza di annullare l'isolamento per gli asintomatici, a patto che questi escano con una mascherina Ffp2. Si tratterebbe di una scelta che eviterebbe quello che rischia di essere un lockdown di fatto, con milioni di persone contagiate, senza sintomi e impossibilitate ad uscire di casa e a lavorare. Anche perché non è un mistero per nessuno che molte persone si fanno il tampone a casa e sfuggono al tracciamento.al: pronta una nuova circolare? I possibili scenari futuri vengono anticipati su La Stampa del 19 luglio. Si sottolineala volontà del Governo resta quella di utilizzare la prudenza, ma con possibili variazioni all'orizzonte. ...

