Onde altissime travolgono sposi e invitati a un matrimonio | immagini shock – VIDEO

(Di martedì 19 luglio 2022) Alcunedi ben 6 metri si sono abbattute a Kailua-Kona nelle Hawaii durante i festeggiamenti di un. Fortunatamente non si sono registrati morti e feriti, ma solo tanta paura. Ecco le incredibiledi questo tsunami che ha interessato la costa meridionale delle Hawaii! Sarebbe potuta finire in tragedia la festa di un L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

zazoomblog : “Scappate presto”. Attimi di terrore durante il matrimonio al mare onde altissime su sposi e invitati - #“Scappate… - zazoomblog : “Scappate presto”. Attimi di terrore durante il matrimonio al mare onde altissime su sposi e invitati - #“Scappate… - Giuseppa9169974 : @Kozicek @krisp57 @RSzeremietiew @Gornik1956 ??Queste onde ? sono altissime. Ho rispetto ??. Qualcuno mi ha tirato fuori un tempo... ????...?? ?? - elsAnthem : @huchukato non penso lo rifarà mai più in vita sua, ecco. Senza contare il fatto che con l’impatto appunto ha alzat… -

News – Roba da Donne

Infatti, durante i festeggiamenti si sono riversate su sposi e invitati all'evento diverse. Le incredibili immagini stanno facendo il giro del mondo, diventando virali! Fortunatamente ...... il video cerca di immaginare la futura tripletta "d'oro": fotoni,gravitazionali e neutrini ...che i lampi di raggi gamma sono anche luoghi ideali per accelerare particelle adenergie. ... Selfie letali: travolti dall'onda mentre sono in posa, 5 dispersi Alcune onde di ben 6 metri si sono abbattute a Kailua-Kona nelle Hawaii durante i festeggiamenti di un matrimonio. Ecco le immagini!SAVONA. 19 LUG. Sta ottenendo un grande successo la mostra “Onde Barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750”, in corso di svolgimento al Museo Diocesano Albenga, all’Oratorio della Ripa di Pieve d ...