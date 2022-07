Nuova ondata di caldo record. L’anticiclone africano non dà tregua: domani 9 città sopra i 40° (Di martedì 19 luglio 2022) Nuova ondata di caldo eccezionale. Il termometro tornerà a schizzare. L’anticiclone africano diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperature record su molte città. Con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40°C in pianura. Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Che non lascia presagire tregue. “Queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci fin quasi alla fine del mese. In una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa centro-meridionale”. Per tutti i prossimi sette giorni il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. ondata di caldo record, tutto luglio senza ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 luglio 2022)dieccezionale. Il termometro tornerà a schizzare.diventerà sempre più forte tanto da far raggiungere temperaturesu molte. Con valori massimi vicini o di poco superiori ai 40°C in pianura. Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it. Che non lascia presagire tregue. “Queste condizioni meteo potrebbero accompagnarci fin quasi alla fine del mese. In una sorta di blocco anticiclonico con l’alta pressione ben piantata sull’Europa centro-meridionale”. Per tutti i prossimi sette giorni il sole sarà prevalente e il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni.di, tutto luglio senza ...

